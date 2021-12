Das belgische Kernkraftwerk Tihange steht unweit der deutschen Grenze und verzeichnet regelmäßig Störfälle. (Oliver Berg/dpa)

Grundlage ist ein Bericht des Energieministeriums. Belgischen Medienberichten zufolge könnte die Regierung zwei Reaktoren mit rund 36 Jahren Laufzeit länger als 2025 am Netz lassen, wenn die Versorgungssicherheit als nicht gewährleistet angesehen wird.

In Deutschland und Luxemburg gibt es Forderungen, Reaktorblöcke bei Lüttich unweit der deutschen Grenze sowie in Antwerpen abzuschalten. In beiden Meilern hatten Experten im Jahr 2012 gravierende Mängel festgestellt. Das Thema Atomausstieg gilt in Belgien als politisch heikel, da es zu Spannungen in der Koalitionsregierung geführt hat. Schnelle Entscheidungen werden deshalb nicht erwartet.

