Schwere Überschwemmungen in Teilen Italiens. Nun hat die Regierung Hilfen beschlossen. (Uncredited/LaPresse/AP/dpa)

Ministerpräsidentin Meloni sprach nach einer Kabinettssitzung von einem Gesamtpaket in Höhe von mehr als zwei Milliarden Euro. Diverse Ministerien bildeten Sonderfonds oder erarbeiteten Maßnahmen zur Unterstützung der Menschen und Unternehmen. Unter anderem sind Zahlungen an Bürger vorgesehen, deren Einkommen aufgrund der Naturkatastrophe ausfällt. Zudem müssen aus den betroffenen Gegenden bis Ende August keine Steuern und Abgaben nach Rom überwiesen werden. Kulturminister Sangiuliano kündigte an, auf jede Museumseintrittskarte einen Euro Aufschlag zu verlangen, der der Emilia-Romagna zugute kommen soll.

In der Region im Nordosten Italiens waren bei Überschwemmungen 14 Menschen ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.