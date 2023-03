Im Bundeskabinett wurde eine Ausbildungsgarantie beschlossen. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Ziel ist es, möglichst allen jungen Menschen zu einer Stelle zu verhelfen. Vorrang haben demnach solche in Unternehmen. Eine Mobilitätsprämie soll es erleichtern, Ausbildungsplätze auch in entfernteren Regionen anzunehmen. Neu geschaffen würde schließlich ein Anspruch auf außerbetriebliche Ausbildung. Wenn junge Menschen in keiner Firma eine Anstellung finden, werde diese als letzte Möglichkeit greifen, heißt es.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.