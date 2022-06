Das britische Parlament tagt im Westminster-Palast in London. (IMAGO/YAY Images)

Erwartet wird, dass sie die meisten der im Brexit-Vertrag vorgesehenen Zollkontrollen zwischen Nordirland und dem restlichen Vereinigten Königreich abschaffen will. Das Thema sorgt seit Monaten für Streit zwischen der EU und Großbritannien. Brüssel lehnt Änderungen an dem Vertrag bislang strikt ab.

Das Nordirland-Protokoll regelt seit dem Austritt Großbritannien aus der EU vor fast eineinhalb Jahren den Status der britischen Provinz. Es schreibt Zollkontrollen im Warenaustausch zwischen Nordirland und Großbritannien vor, um solche an der inner-irischen Grenze zu verhindern. Ziel ist, eine Gefährdung des Friedensprozesses in Nordirland zu verhindern. Inzwischen wehrt sich die Regierung in London aber gegen die Kontrollen in der Irischen See. Sie argumentiert, dass dadurch nordirische Unternehmen belastet und der Frieden in der Provinz gefährdet werde.

