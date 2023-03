Das Unterhaus in London. (AFP/JESSICA TAYLOR)

Innenministerin Braverman sagte vor den Abgeordneten in London, man werde die Boote stoppen, die Zehntausende illegal an die britischen Küsten brächten. Zuvor hatte sie gegenüber der Zeitung "The Telegraph" eingeräumt, dass ihre Regierung mit den Verschärfungen - Zitat - "die Grenzen des internationalen Rechts" ausreize. Vorgesehen ist unter anderem, dass nahezu alle auf illegalen Wegen ankommenden Migrantinnen und Migranten zunächst in Unterkünften festgehalten und dann nach Ruanda oder in andere Staaten ausgewiesen werden - unabhängig von ihrem Herkunftsland. Das Recht, Asyl zu beantragen, soll ihnen entzogen werden. Kritiker sehen in dem Vorhaben einen Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Die oppositionelle Labour-Partei bezweifelt, dass die Pläne rechtlich Bestand haben.

Mit Ruanda hat Großbritannien bereits einen umstrittenen Pakt geschlossen und dem Land dafür 140 Millionen Pfund gezahlt. Da der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte einschritt, gab es bisher aber keine Abschiebeflüge von Großbritannien nach Ruanda.

