Die Versorgungslage in Cherson ist katastrophal. Die Behörden rufen zum Verlassen der Stadt auf. (IMAGO / ZUMA Wire / Svet Jacqueline)

100 Menschen seien mit dem Zug nach Chmelnyzkij in der Westukraine gebracht worden, teilte das Infrastruktur-Ministerium mit. Unter dem Druck ukrainischer Angriffe hatten russische Truppen Cherson nach über acht Monaten Besatzung Mitte des Monats geräumt. Wegen der zerstörten Infrastruktur rät die Regierung aber zum zeitweiligen Verlassen der Stadt.

Der ukrainische Präsident Selenskyj kritisierte in seiner täglichen Videoansprache die Lage in Kiew. In der Hauptstadt gebe es nicht genügend Notunterkünfte. Ohne Bürgermeister Klitschko beim Namen zu nennen, sagte Selenskyj, die örtlichen Behörden hätten nicht in allen Städten gute Arbeit geleistet.

In den Notunterkünften erhalten die Menschen Zugang zu Wärme, Wasser und Internet.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.