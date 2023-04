Niederlande

Die Regierung von Premierministerin Giorgia Melon hatte im Dezember angekündigt, die Dublin-Regeln auszusetzen. (picture alliance / NurPhoto / Nicolas Economou)

Das oberste Verwaltungsgericht in Amsterdam erklärte, die italienischen Behörden könnten nicht garantieren, dass für die Asylsuchenden grundlegende Bedürfnisse wie Unterkunft, Essen und fließendes Wasser erfüllt würden. Das widerspreche den Menschenrechten. Das Gericht bezog sich auf ein Rundschreiben, in dem die italienische Regierung im Dezember eine Aussetzung der Dublin-Vereinbarungen angekündigt hatte. Sie sehen vor, dass die Länder, in denen Asylsuchende ankommen, für die Bearbeitung der Asylanträge zuständig sind.

Mit der Entscheidung erklärte das Gericht zwei abgewiesene Anträge für rechtswidrig. Diese waren damit begründet worden, dass gemäß der Dublin-Verordnung Italien zuständig sei.

