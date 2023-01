Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson (Anders Wiklund/TT News Agency/AP/dpa)

Das teilte Ministerpräsident Kristersson auf einer Pressekonferenz in Stockholm mit. Dem Reichstag solle ein entsprechender Gesetzesvorschlag vorgelegt werden. Es bestehe dringender Bedarf einer stark gesteigerten Stromproduktion in Schweden, erklärte der Regierungschef. In dem skandinavischen

Land gilt bislang die Regelung, dass maximal zehn Atomreaktoren gleichzeitig in Betrieb sein dürfen. Zudem ist es nicht erlaubt, Meiler außerhalb der bisherigen Standorte zu errichten.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.