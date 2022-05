Gabriel Boric (IMAGO / Aton Chile /JAVIER SALVO)

Innenministerin Siches erklärte, es sollten alle Instrumente eingesetzt werden, um die Sicherheit dort zu gewährleisten. Zugleich versicherte sie, dass man sich weiterhin dem Dialog mit den Mapuche verpflichtet fühle. - Im Zusammenhang mit Gebietsansprüchen der Ureinwohner war es in La Araucanía zu gewalttätigen Vorfällen gekommen. Die frühere konservative Regierung hatte deshalb im vergangenen Oktober das Militär in die Region geschickt. Der jetzt amtierende linksgerichtete Präsident Boric versprach, es wieder abzuziehen, was er vor wenigen Monaten auch umsetzte. Anschließend versuchte er vergeblich, eine begrenzte dauerhafte Militärpräsenz in dem Gebiet durch den Kongress zu bringen. Angesichts zahlreicher Brandstiftungen griff der chilenische Staatschef jedoch wieder auf die Notstandsdekrete zurück.

