Spaniens Regierung erkennt Palästina offiziell als Staat an. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / STR)

Das teilte eine Sprecherin in Madrid mit. Ministerpräsident Sanchez hatte die Anerkennung zuvor als unverzichtbare Voraussetzung für Frieden zwischen Israelis und Palästinensern bezeichnet. Zuvor hatte Norwegen den Schritt vollzogen. Außenminister Eide sagte, mit der Anerkennung unterstütze man die gemäßigten Kräfte in beiden Ländern. Es nannte es bedauerlich, dass die israelische Regierung keine Anzeichen für ein konstruktives Engagement zeige. Auch in Irland wurde dieser Schritt am Nachmittag vollziehen.

Israels Regierung hatte die Botschafter der drei Länder ins Außenministerium einbestellt.

Die Anerkennung bedeutet einen Bruch mit der langjährigen Haltung westlicher Länder, einen palästinensischen Staat nur als Teil einer Friedensvereinbarung mit Israel anzuerkennen.

