Fahrgäste in New York (John Minchillo/AP/dpa)

Eine Bundesrichterin in Florida hatte die bisherigen Regeln für ungültig erklärt. In der Begründung hieß es, die nationale Gesundheitsbehörde CDC habe ihre Befugnisse überschritten. Vorerst müssen Passagiere in Flugzeugen, Zügen und anderen Verkehrsmitteln daher nun keine Masken mehr tragen. Die Regierung legte dagegen nun Berufung ein.

In den USA gibt es seit Monaten Streit über die Maskenpflicht. Während die Bundesregierung an der Pflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln festhalten will, sind Masken in vielen Bundesstaaten nicht mehr vorgeschrieben. Verkehrsunternehmen berichten deshalb über zahlreiche Konflikte mit Passagieren.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.