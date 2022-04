Für das belagerte Stahlwerk in Mariupol gibt es nach ukraninischen Angaben keine Vereinbarung mit Russland über einen Fluchtkorridor. (Victor/Xinhua/dpa)

Anders als von Russland angekündigt, sei noch kein Fluchtkorridor zustande gekommen, betonte die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Wereschtschuk. Ein humanitärer Korridor könne erst nach einem Abkommen beider Seiten geöffnet werden. Wereschtschuk reagierte damit auf die Ankündigung Russlands, während einer Feuerpause einen Fluchtweg aus dem Industriegebiet einzurichten.

Die ukrainische Regierung setzt auf Vermittlungsgespräche von UNO-Generalsekretär Guterres in Russland. Guterres wird morgen Präsident Putin in Moskau treffen und mit ihm voraussichtlich auch über die Lage in Mariupol sprechen. Anschließend reist er weiter in die Ukraine.

