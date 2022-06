Die Fahne der Schweiz (picture alliance / dpa)

Das Staatssekretariat für Wirtschaft in Bern verweigerte ein entsprechendes Ersuchen aus Kopenhagen, wie ein Sprecher der Behörde bestätigte. Eine Begründung wurde nicht genannt. Der Schweizer Rundfunk SRF hatte zuerst von der Entscheidung berichtet. In einem ähnlichen Fall hatte das Staatssekretariat für Wirtschaft bereits im vergangenen Monat verboten, dass Deutschland Munition aus Schweizer Produktion an das von Russland angegriffene Land weitergibt.

