Anlässlich der Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie an China finden zahlreiche offizielle Feiern statt. (dpa/Magnum Chan)

Ein Grund dafür sei das seit zwei Jahren geltende Sicherheitsgesetz, sagte Pleiter im Bayerischen Rundfunk. Man wisse von Dutzenden Inhaftierten, deren Chancen auf ein faires Verfahren zunehmend gering seien. Deshalb wachse auch das Risiko, dass Inhaftierte gefoltert oder anderweitig misshandelt werden. Außerdem würden Schüler und Studierende dazu angehalten, kritisches Denken und Verhalten zu unterlassen. Nach Pleiters Prognose dürfte sich die Lage unter dem neuen Regierungschef Lee weiter verschlechtern.

Lee ist im Rahmen der Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der Rückgabe Hongkongs an China zum neuen Regierungschef vereidigt worden. Er sagte in einer Rede, das 2020 in Kraft getretene Sicherheitsgesetz habe das Chaos in Hongkong beendet und Stabilität gebracht. Als einstiger Sicherheitschef war Lee maßgeblich für die Zerschlagung der dortigen Demokratiebewegung verantwortlich.

Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag

Heute vor 25 Jahren hat Großbritannien seine ehemalige Kronkolonie an China zurückgegeben. Aus diesem Anlass finden in Hongkong zahlreiche Feierlichkeiten statt. Mit dem Schritt am 1. Juli 1997 war für die rund sieben Millionen Einwohner ein hohes Maß an Autonomie und viele politische Freiheiten vereinbart worden. Diese wurden durch das Sicherheitsgesetz weitgehend abgeschafft. Der chinesische Präsident Xi erklärte, alles, was China im Umgang mit der früheren Kronkolonie unternommen habe, sei zum Wohle Hongkongs geschehen.

Taiwans Regierungschef Su Tseng-chang hingegen stellte fest: "Freiheit und Demokratie sind verschwunden". Dabei habe Peking bei der Rückgabe versprochen, dass die Rechte und Freiheiten in Hongkong nach dem Prinzip "Ein Land, zwei Systeme" noch 50 Jahre Bestand haben würden. Diesen Test habe China nicht bestanden.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.