Sicherheitskräfte haben nach Angaben der Regierung in Kabul einen Anführer der IS-Terrormiliz in Afghanistan getötet.

Abu Saad Erhabi sei in der Nacht bei einer Offensive auf IS-Stellungen im Osten des Landes ums Leben gekommen. Zudem seien zehn weitere Mitglieder der Terrorgruppe bei dem Einsatz ausländischer und afghanischer Kräfte getötet worden, heißt es in einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters.



Der Gouverneur der Provinz Nangahar erklärte, Erhabi sei bereits der vierte Anführer des IS in Afghanistan, der seit Juli vergangenen Jahres getötet worden sei. Die Region an der Grenze zu Pakistan gilt als Rückzugsgebiet der Terroristen.