Zerstörungen in Charkiw (Archivbild; aktuelles Bildmaterial liegt uns hier noch nicht vor). (IMAGO / Ukrinform / IMAGO / Vyacheslav Madiyevskyy)

Ziel der Attacke war ein Dorf in der Region Charkiw nahe der Front im Osten des Landes, wie das Büro des ukrainischen Präsidenten Selenskyj mitteilte. Dort habe eine Rakete ein Lebensmittelgeschäft getroffen. Zuvor hatten ukrainische Behörden bereits den Beschuss eines Krankenhauses in der südukrainischen Stadt Beryslaw gemeldet. Das Gebäude wurde demnach schwer beschädigt; es gab zwei Verletzte. Bereits in der vergangenen Nacht waren in der Stadt Cherson zwei Menschen durch russischen Beschuss getötet worden.

Es gab auch wieder ukrainische Drohnenangriffe auf russisches Gebiet. In der Region Kursk fiel nach Attacken auf zwei Umspannwerke der Strom in 67 Ortschaften aus, wie die dortigen Behörden bekanntgaben.

