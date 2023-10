Rettungseinsatz nach russischem Angriff in der Region Charkiw (Uncredited / Ukrainian Presidentia / Uncredited)

Ziel der Attacke war das Dorf Hrosa in der Region Charkiw nahe der Front im Osten des Landes, wie die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft mitteilte. Dort habe eine russische Rakete ein Lebensmittelgeschäft und ein Café getroffen, in denen sich viele Zivilisten befunden hätten. Mehrere Verletzte würden von Rettungskräften versorgt, hieß es weiter. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von einem demonstrativ grausamen Verbrechen Russlands.

Zuvor hatten ukrainische Behörden bereits den Beschuss eines Krankenhauses in der südukrainischen Stadt Beryslaw gemeldet. Das Gebäude wurde demnach schwer beschädigt; es gab zwei Verletzte. In der vergangenen Nacht waren in der Stadt Cherson zwei Menschen durch russischen Beschuss getötet worden.

Es gab auch wieder ukrainische Drohnenangriffe auf russisches Gebiet. In der Region Kursk fiel nach Attacken auf zwei Umspannwerke der Strom in 67 Ortschaften aus, wie die dortigen Behörden bekanntgaben.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.