Die ukrainische Armee soll nach eigenen Angaben Dörfer in der Region Tschernihiw zurückerobert haben. (Vladislav Savenok/AP/dpa)

Der Bürgermeister der Stadt Butscha in der Nähe Kiew erklärte, auch diese sei inzwischen wieder unter der Kontrolle des ukrainischen Militärs. Tschernihiw selbst und die Stadt Charkiw seien aber weiter unter russischem Beschuss, ebenso Mariupol im Süden sowie Popsana und Rubischne im Osten des Landes, hieß es weiter.

Ukrainische Hubschrauber sollen heute ein Treibstofflager im Westen Russlands angegriffen haben. Der Gouverneur der dortigen Region Belgorod erklärte, der Beschuss habe einen Großbrand ausgelöst. Es wäre vermutlich das erste Mal, dass die ukrainische Armee ein Ziel in Russland angreift. Die Angaben aus den Kriegsgebieten können allerdings nicht unabhängig überprüft werden.

Die russische Armee hatte in der vergangenen Nacht bereits die Atomruine Tschernobyl geräumt. Die Anlage blieb nach Angaben der dortigen Behörden während der vierwöchigen Besetzung weitgehend unbeschadet. Die Internationale Atomenenergiebehörde will nach eigenen Angaben bereits in der kommenden Woche eine Abordnung zu dem havarierten Kernkraftwerk entsenden.

