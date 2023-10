Ukraine-Krieg

Regierung in Kiew: Mindestens 50 Tote bei russischem Angriff in Region Charkiw

In der Ukraine sind nach Behördenangaben mindestens 50 Menschen bei einem russischen Luftangriff getötet worden. Laut Innenminister Klymenko wurden in einem Dorf in der Region Charkiw im Osten des Landes ein Lebensmittelgeschäft und ein Café von einer russischen Rakete getroffen.

05.10.2023