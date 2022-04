Menschen im zerstörten Mariupol (picture alliance/dpa/TASS)

Das teilte Vizeregierungschefin Wereschtschuk am Abend mit. Sie nannte etwa die Städte Berdjansk sowie Mariupol, wo allein fast 500, beziehungsweise knapp 800 Zivilisten die Orte verlassen konnten. Den Angabenzufolge wurden auch Personen aus dem Luhansker Gebiet in Sicherheit gebracht. Mit Blick auf die Lage in Kiew hieß es weiter von ukrainischer Seite, die eigenen Soldaten hätten dort wieder die Oberhand und kontrollierten nun die gesamte Region der Hauptstadt.

Unterdessen zieht sich die russiche Armee offenbar aus dem Norden zurück. Der Berater des ukrainischen Präsidenten, Podoljak, erklärte, Moskau habe eine andere Taktik gewählt und wolle seine Truppen verstärkt nach Osten und Süden beordern, um dort die Kontrolle über große besetzte Gebiete zu behalten. Das russische Militär griff nach eigener Darstellung einen Militärflugplatz in dem Gebiet Poltawa

an. Neben Kampfhubschraubern und Flugzeugen seien in der zentral gelegenen Region Depots für Treibstoff und Waffen getroffen worden, hieß es. Die Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich nicht überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.