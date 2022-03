Zivilisten, die in Mariupol aufgrund russischer Angriffe eingeschlossen sind, versuchen, aus der Stadt zu gelangen. (Archivbild) (picture alliance / AA /Stringer)

Laut Vize-Ministerpräsidentin Wereschtschuk sollten mehrere Fluchtkorridore eingerichtet werden. Ob dies angesichts anhaltender Kämpfe gelang, ist unklar. Wereschtschuk kritisierte, das russische Militär lasse keine Busse mit Flüchtlingen aus Mariupol passieren. Zivilisten müssten mit Privatautos flüchten. Die Angriffe auf Mariupol und andere Städte gingen auch heute weiter. Die Kleinstadt Slawutytsch in der Nähe des stillgelegten Atomkraftwerks Tschernobyl ist inzwischen unter russischer Kontrolle. In der Hauptstadt Kiew gilt von heute Abend bis morgen früh erneut eine nächtliche Ausgangssperre.

Selenskyj: Verhandlungen ja, Gebietsverzichte

Die russischen Angriffe in Mariupol und anderen Städten gingen auch heute weiter. Die Kleinstadt Slawutytsch in der Nähe des stillgelegten Atomkraftwerks Tschernobyl ist unter russischer Kontrolle. In der Hauptstadt Kiew wird die Ausgangssperre nach Angaben von Bürgermeister Klitschko verlängert. Sie gilt demnach von heute Abend 20 Uhr bis Morgen früh 7 Uhr. Zunächst hatte es geheißen, sie werde erst am Montagmorgen enden.

Präsident Selenskyj lehnte derweil Gebietsverzichte zur Beendigung des Krieges ab. Man sei zu Verhandlungen bereit, werde aber keine Territorien aufgeben, um Frieden mit den russischen Invasoren zu erreichen, sagte Selenskyj in einer Videoansprache. Die russischen Truppen hätten bereits Tausende Soldaten verloren und weder Kiew noch Charkiw einnehmen können.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.