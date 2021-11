Die EU will nicht mit Belarus über die Notlage der Migranten an der Grenze verhandeln. (Archivbild) (picture alliance/dpa/TASS/Yuri Shamshur)

2.000 von ihnen hielten sich an der Grenze zu Polen auf, sagte eine Präsidenten-Sprecherin. Sie kündigte an, dass man 5.000 zurück in ihre Heimat schicken werde. Die Sprecherin erklärte zudem, Bundeskanzlerin Merkel werde mit der EU über die Schaffung eines "humanitären Korridors nach Deutschland" für die anderen 2.000 Migranten an der Grenze verhandeln. Von deutscher Seite gibt es dafür bislang keine Bestätigung.

Merkel hat zuletzt zwei Mal mit dem belarussischen Machthaber Lukaschenko telefoniert. Dafür war sie unter anderem von Seiten der Grünen kritisiert worden, da der Westen Lukaschenko nicht als rechtmäßigen Präsidenten anerkennt.

