Die italienische Regierung hat per Dekret ein Gesetz erlassen, das die Ausweisung von Flüchtlingen erleichtern und das Asylrecht deutlich einschränken soll.

Innenminister Salvini sprach von einem Schritt nach vorn, um das Land sicherer zu machen. Mit der Neuregelung könnten Asylanträge künftig ausgesetzt werden, wenn der Antragsteller als sozial gefährlich eingestuft wird oder in erster Instanz verurteilt wurde. Die Anordnung soll dann in Kraft treten, wenn Staatschef Mattarella sie unterzeichnet hat. Allerdings muss auch das Parlament in Rom in einer Frist von 60 Tagen zustimmen.