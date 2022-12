Symbolbild Femizid - zu dieser Meldung liegt uns kein aktuelles Bildmaterial vor. (picture alliance / Zoonar / Lev Dolgachov)

Innenminister Grande-Marlaska verurteilte die Taten als - Zitat - "Macho-Terrorismus". Er sagte nach einer Krisensitzung des Kabinetts in Madrid, der Staat werde alles unternehmen, um solche Verbrechen zu stoppen. Alle Polizeidienststellen des Landes seien aufgerufen worden, den Schutz von Frauen und Kindern zu verstärken.

In dem Land waren binnen 24 Stunden vier Frauen von ihren Ehemännern oder Partnern beziehungsweise Ex-Partnern getötet worden. Damit stieg die Zahl solcher Verbrechen allein in diesem Monat nach Angaben von Medien auf insgesamt zehn. In Spanien gibt es Sonderstaatsanwaltschaften und spezielle Gerichte für diese Art von Kriminalität. Die Urteile fallen zudem meist streng aus, und die Medien berichten ausführlich über die Fälle.

