Ein fünftes sogenanntes schwimmendes Flüssiggas-Terminal soll gebaut werden. Hier eines im Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven. (dpa / picture alliance / Fabian Steffens)

Das kündigte das Wirtschaftsministerium in Berlin an. Damit sollen künftig insgesamt fünf solcher Anlagen im Auftrag des Staates in Deutschland operieren. Ressortchef Habeck will sich dazu am Nachmittag vor der Presse äußern.

Die Terminals sind im Kern Flüssiggas-Tanker, die den Brennstoff aber selbst wieder in den Gas-Zustand zurück versetzen können. Damit wird kein kompletter Hafen, sondern in erster Linie neben dem Schiff nur eine Verbindung zur Pipeline an Land benötigt.

