Der finnisch-russische Grenzübergang Nuijamaa (pa/dpa/Heikki Saukkomaa)

Die Beratungen darüber im Abgeordnetenhaus sollen am kommenden Mittwoch beginnen. Sollte das Parlament für einen Beitritt stimmen, könnte dieser in weniger als einem Jahr vollzogen werden. Die politische Stimmung in Finnland hat sich seit der russischen Invasion der Ukraine gedreht. Inzwischen gibt es Umfragen zufolge eine Mehrheit in der Bevölkerung für eine Mitgliedschaft im westlichen Verteidigungsbündnis.

Finnland hatte 1917 seine Unabhängigkeit von Russland erklärt. Während des Zweiten Weltkriegs wehrte die zahlenmäßig weit unterlegene finnische Armee eine Invasion der sowjetischen Truppen ab. Die finnische Regierung erklärte sich während des Kalten Krieges bereit, neutral zu bleiben und erhielt im Gegenzug von Moskau die Zusage, dass keine Truppen einmarschieren würden.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.