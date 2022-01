Der österreichische Bundeskanzler Nehammer (dpa/Lisa Leutner)

Ab dem 5. Februar werde die Sperrstunde von 22 Uhr auf 24 Uhr verschoben, kündigte Kanzler Nehammer an. Eine Woche später falle die 2G-Regel im Handel. Ab dem 19. Februar soll in der Gastronomie und im Tourismus statt der 2G-Regel wieder die 3G-Regel gelten. Damit ist es auch mit einem negativen Corona-Test möglich, Lokale zu besuchen.

Der Stufenplan für die Lockerungen sei mit Blick auf den Höhepunkt der aktuellen Corona-Welle erstellt worden, hieß es von der Regierung in Wien. Die höchste Zahl an Neuinfektionen werde für das Ende der ersten Februar-Woche erwartet. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich bei etwa 2.400 pro 100.000 Einwohnern - und damit mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland.

29.01.2022