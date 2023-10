Die Werte, die diese Bewegung vertrete, seien nicht mit denen der Republik vereinbar, teilte die Regierung mit. Sie vertrete juden- und islamfeindliche Thesen. "Civitas" kündigte rechtliche Schritte an. "Civitas" steht der Piusbruderschaft nahe und war 1999 zunächst als Verein gegründet und 2016 in eine Partei umgewandelt worden . Sie zählte zu den schärfsten Gegnern der 2012 in Frankreich eingeführten Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern und verbreitete während der Corona-Pandemie Verschwörungstheorien. In diesem Jahr verhinderten "Civitas"-Mitglieder mehrfach Konzerte in Kirchen.