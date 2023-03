Schülerinnen im Iran (Archivbild). (picture alliance / dpa / Farshid Motahari)

Sie seien für die Vergiftungen verantwortlich, erklärte das Innenministerium in Teheran. Die Festgenommenen hätten das Ziel verfolgt, den Menschen Angst einzujagen und Mädchenschulen zu schließen. Das Ministerium stellte eine mögliche Verbindung zu einer iranischen Exil-Oppositionsgruppe in Albanien her.

Die Giftanschläge hatten Ende November begonnen. Nach offiziellen Angaben waren insgesamt mehr als 5.000 Schülerinnen in landesweit 230 Schulen betroffen; sie litten an Symptomen wie Übelkeit und Atemnot. Die Anschläge hatten zuletzt zu neuen Demonstrationen gegen die Regierung geführt.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.