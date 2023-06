Krawalle in Frankreich

Der französische Präsident Emmanuel Macron (AP / dpa / Stepanie Lecocq)

Präsident Macron kündigte nach einer Krisensitzung in Paris unter anderem die Mobilisierung weiterer Polizisten an. Er kritisierte, der Tod eines Jugendlichen werde von den Randalierern instrumentalisiert und appellierte an Eltern, dafür zu sorgen, dass sich ihre Kinder nicht an den gewaltsamen Protesten beteiligten.

Macron forderte auch die Betreiber sozialer Medien auf, Gewaltaufrufe zu entfernen. Portale wie Snapchat und Tiktok spielten eine erhebliche Rolle bei den Unruhen. Premierministerin Borne sagte, alle Optionen würden in Betracht gezogen, um die Lage zu beruhigen, auch die Ausrufung des Ausnahmezustands.

Nahverkehr eingestellt

Das Innenministerium wies die Regionen an, ab dem späten Abend den Verkehr von Bussen und Straßenbahnen einzustellen. Zudem soll der Verkauf von Feuerwerkskörpern, Benzinkanistern sowie entzündlichen und chemischen Produkten unterbunden werden.

In den vergangenen drei Nächten hatte es in mehreren französischen Städten Krawalle gegeben. Laut Macron befanden sich unter den über 800 Festgenommenen zahlreiche junge Menschen. Auslöser war der Tod eines 17-Jährigen, der bei einer Verkehrskontrolle von einem Polizisten erschossen wurde.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.