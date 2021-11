Viktor Orban, Ministerpräsident von Ungarn, setzt Gesetz zu fiktiven Wohnungen durch (Laszlo Balogh / AP / dpa)

Mit dem Gesetz, das zum 1. Januar in Kraft tritt - können Menschen in dem jeweiligen Bezirk dann bei Wahlen ihre Stimme abgeben, auch wenn sie gar nicht die Absicht haben, dort zu wohnen. Bürgerrechtler und Oppositionelle fürchten, dass die Fidesz-Partei von Regierungschef Orban mit diesem Gesetz ihre Wahlchancen verbessern will. Schon bei den vergangenen Wahlen waren massenhaft Schein-Adressen angemeldet worden - mutmaßlich zu Gunsten von Orban.

