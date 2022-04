Energiesicherheit

In Deutschland soll die Genehmigung von LNG-Terminals beschleunigt werden. (picture alliance/dpa)

Die Deutsche Presse-Agentur zitiert aus einem Papier zu der geplanten Regelung. Darin heißt es, eine der wenigen Möglichkeiten Deutschlands, auf dem Weltmarkt zusätzliche Gasmengen zu beschaffen, sei der Einkauf von verflüssigtem Erdgas, kurz LNG. Eine Formulierungshilfe der Ministerien für Wirtschaft, Justiz und Umwelt befindet sich laut dpa in der Ressortabstimmung. Konkret sollen die zuständigen Behörden bestimmte Anforderungen - etwa bei der Umweltverträglichkeitsprüfung - aussetzen dürfen.

In Deutschland gibt es noch keine LNG-Terminals. Es sind aber sowohl schwimmende als auch landgebundene Anlagen in Planung, etwa in Brunsbüttel und Wilhelmshaven. Ziel ist es, Deutschland schneller unabhängig von russischem Gas zu machen.

