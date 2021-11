Kanada hat nach extremen Überschwemmungen den Notstand ausgerufen. (Darryl Dyck/The Canadian Press/d)

Zudem wurde das Militär in die Flutgebiete geschickt. In der besonders betroffenen Provinz British Columbia sollen die Soldaten demnach bei weiteren Evakuierungen helfen. Dort hatten starke Regenfälle in den vergangenen Tagen Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. Hunderte Menschen mussten das Gebiet bereits verlassen. Eine Frau kam ums Leben, drei weitere Menschen werden nach Polizeiangaben noch vermisst.

