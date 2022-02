Krieg in der Ukraine Regierung ruft zur Verteidigung von Kiew auf

In der Ukraine konzentrieren sich die Kämpfe offenbar zunehmend auf die Hauptstadt Kiew. Ein Sprecher des ukrainischen Militärs sagte, an zwei Orten im Nordwesten der Hauptstadt kämpfe man bereits gegen russische Truppen. In sozialen Medien waren entsprechende Aufnahmen zu sehen. Das Verteidigungsministerium rief die Menschen zur Verteidigung von Kiew auf.

25.02.2022