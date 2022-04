Spanien schafft wegen niedriger Inzidenzen die Maskenpflicht weitgehend ab. (IMAGO/MiS)

Die Regierung in Madrid verabschiedete dazu ein entsprechendes Dekret.

Nach rund zwei Jahren entfällt damit die Maskenpflicht in nahezu allen geschlossenen öffentlichen Räumen. Nur in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Krankenhäusern, Gesundheitszentren sowie in Altenheimen gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorerst weiter.

In Spanien liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen aktuell bei knapp 257.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.