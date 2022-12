Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Aufhebung des Mindestalters für die Rente angekündigt. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Bislang galt für Männer ein Alter von 60 Jahren und für Frauen lag die Grenze bei 58 Jahren. Die einzige Bedingung für den Bezug von Rente ist nun lediglich eine Mindestanzahl von gearbeiteten Tagen. Angestellte müssen in der Türkei mindestens 7.200 Tage versicherungspflichtig gearbeitet haben, Staatsbedienstete und Selbstständige 9.000 Tage. Wie die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf Präsident Erdogan berichtet, wird damit mehr als zwei Millionen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gegeben, sofort in den Ruhestand zu treten.

Die Änderung gehört zu einer Reihe von Reformen, die die Regierungspartei AKP umsetzt. Im Juni kommenden Jahres stehen sowohl die Parlaments- als auch die Präsidentschaftswahl an. In der vergangenen Woche war bereits der Mindestlohn um die Hälfte erhöht worden. Die Türkei verzeichnet seit Längerem eine sehr hohe Inflation sowie eine Schwäche der Landeswährung Lira. Viele Menschen sehen sich in der Folge mit sinkenden Lebensstandards konfrontiert.

