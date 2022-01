Mit Asche bedeckte Insel des Pazifikstaats Tonga (dpa/Vanessa Parker)

Der Evakuierungsprozess habe begonnen, hieß es in einer Mitteilung in der Hauptstadt Nuku'alofa. Demnach wurden Schiffe mit medizinischem Personal, Zelten und dringend benötigten Vorräten entsandt. Die Regierung sprach von einer noch nie dagewesene Katastrophe durch eine bis zu 15 Meter hohe Welle, die auf die Westküste mehrerer Inseln getroffen war. Durch die Zerstörungen seien viele Menschen obdachlos geworden und müssten bis auf Weiteres in Behelfsunterkünften schlafen. Gestern war bekannt geworden, dass mindestens drei Menschen getötet wurden.

Wegen eines beschädigten Untersee-Kabels ist Tonga weiterhin weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten. Die Kommunikation läuft über Satellitentelefone. Hilfsflüge können vorerst nicht landen, weil die Landebahn des Flughafens mit einer Ascheschicht bedeckt ist.

