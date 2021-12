Die kanadische Flagge (imago/imagebroker)

Justizminister Lametti stellte einen Gesetzesentwurf vor, der die Abschaffung von Mindeststrafen bei bestimmten Delikten vorsieht. Außerdem soll die Justiz in einfachen Fällen von Drogenbesitz die Überweisung in Behandlungsprogramme oder andere unterstützende Dienste in Betracht ziehen.

Lametti sagte, Ziel sei es, abhängigen Menschen zu helfen, die notwendige Behandlung zu erhalten und zu vermeiden, dass sie in einen Teufelskreis der Kriminalität gerieten.

Die kanadische Provinz British Columbia, die wegen einer Drogen-Epidemie den Gesundheitsnotstand ausgerufen hat, will den Besitz geringfügiger Drogenmengen zum Eigenverbrauch komplett entkriminalisieren.

