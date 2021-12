Mittlerweile wird die Auffrischungsimpfung schon drei Monate nach der letzten Impfung gegen Covid-19 empfohlen. (picture alliance / dpa / agrarmotive / Klaus-Dieter Esser)

Bisherige Erkenntnisse zeigten eine Wirksamkeit von 70 und 80 Prozent, was symptomatische Erkrankung gehe, erklärte der SPD-Politiker und zeigte sich zuversichtlich, dass das Ziel von bis 30 Millionen Booster-Impfungen bis Weihnachten erreicht werde. Weitere 30 Millionen sollten folgen. Sicher sei aber, dass sich eine fünfte Corona-Welle durch die Omikron-Variante nicht verhindern lasse. Durch die Bund-Länder-Beschlüsse von gestern habe man sich darauf vorbereitet.

Der Präsident des Rober Koch-Instituts, Wieler, wies darauf hin, dass die Fallzahlen während der Feiertage unvollständig sein werden. In dieser Zeit suchten weniger Menschen einen Arzt auf, es würden weniger Testungen am Arbeitsplatz und in Schulen durchgeführt und damit meldeten die Labore auch weniger Corona-Nachweise an die Gesundheitsämter. Zurückgehende Zahlen seien vor diesem Hintergrund noch kein Zeichen für Entspannung, betonte Wieler. Das Wichtigste neben dem Impfen sei deshalb, dass möglichst wenige Menschen zusammenkommen würden. Wieler sagte wörtlich: "Unser aller Verhalten ist entscheidend".

"Keine roten Linien"

Zuvor hatte Lauterbach bereits deutlich gemacht, dass ein harter Lockdown auch nach den Beschlüssen von gestern nocht nicht vom Tisch ist. Wenn sich die Fallzahlen tatsächlich so entwickelten, dass auch über einen harten Lockdown diskutiert werden müsse, dann gebe es da keine roten Linien, sagte der SPD-Politiker gestern Abend im ARD-Fernsehen. An diesem Punkt sei man aber noch nicht.

Der Grünen-Gesundheitspolitiker Dahmen sagte im Deutschlandfunk , er sei skeptisch, ob die Maßnahmen genügten, um die von der Omikron-Variante ausgehende Gefahr unter Kontrolle zu bringen. Deshalb müsse man die Omikron-Fallzahlen auch über die Feiertage genau im Auge behalten. Dahmen betonte, der Bundestag müsse jederzeit in der Lage sein, zu einer Sondersitzung zusammenzukommen, um gegebenenfalls sofort einen Lockdown verhängen zu können.

Linke: Maßnahmen kommen zu spät

Kritik kam von der Opposition im Bundestag. Linksfraktionschef Bartsch nannte es irritierend, dass die Maßnahmen erst ab dem 28. Dezember und nicht schon vor Weihnachten verschärft würden. Der CSU-Gesundheitspolitiker Pilsinger bezeichnete die Beschlüsse als nicht ausreichend. Nötig sei ein scharfer Lockdown wie in den Niederlanden. Die AfD-Fraktionsvorsitzenden Weidel und Chrupalla sprachen von willkürlichen und widersprüchlichen Schritten, mit denen die Bevölkerung in Panik versetzt werde. Unionsfraktionschef Brinkhaus sagte im ARD-Fernsehen, er hätte sich bei den Restriktionen keine "Weihnachtspause" gewünscht.

Auch die Landesregierungen von Baden-Württemberg und Sachsen halten die neuen Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern für unzureichend. In einer Protokollerklärung zu den Beratungen heißt es, die Beschlüsse gewährleisteten keine ausreichende Handlungsfähigkeit, um schnell auf eine sich zuspitzende Lage reagieren zu können.

Einige Länder starten früher

Mecklenburg-Vorpommern will die vereinbarten Kontaktbeschränkungen bereits am 24. Dezember einführen und damit vier Tage früher als vorgeschlagen. Hintergrund ist offenbar, dass die für Covid-Patienten vorgesehenen Intensivbetten schon jetzt weitgehend ausgelastet sind. In Rheinland-Pfalz tritt morgen eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Landesgesundheitsminister Hoch sagte in Mainz, der Ausschluss von Zuschauern bei Großveranstaltungen sei dann sofort wirksam. Auch Clubs und Diskotheken müssten schließen.

Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, hingegen hält es für richtig, dass die verschärften Kontaktbeschränkungen erst nach Weihnachten gelten. Er glaube, dass diese drei oder vier Tage Differenz keinen wesentlichen Unterschied ausmachten, sagte er im SWR-Hörfunk. Reinhardt verwies darauf, dass die Menschen angesichts der vielen Maßnahmen eher müde seien. Daher sind nach Ansicht des Ärztekammerpräsidenten kleine Kompromisse auch geboten.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.