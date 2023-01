Nach der Flutkatastrophe in Pakistan will die Regierung beim Wiederaufbau die Folgen des Klimawandels stärker berücksichtigen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Arshad Butt)

Das südasiatische Land benötigt für die kommenden Jahre etwa 16 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau, von denen es die Hälfte selbst aufbringen will. Die Regierung will ihre Pläne in Genf vorstellen. Nach Erkenntnissen von Wissenschaftlern war die Flutkatastrophe eine Folge des Klimawandels. Um Auswirkungen zu mindern, will Pakistan seine Wirtschaft und Infrastruktur den Gegebenheiten besser anpassen.

Im Sommer des vergangenen Jahres führte starker Monsunregen dazu, dass ein Drittel des Landes unter Wasser stand. Rund 15.000 Menschen wurden verletzt oder kamen ums Leben. Zahlreiche Häuser, Straßen, Brücken und große Flächen Agrarland wurden beschädigt oder zerstört.

