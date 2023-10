Nach den Unruhen in Frankreich hat die Regierung ein Programm gegen Jugendgewalt und schärfere Strafen angekündigt (hier eine Archivaufnahme bei Ausschreitungen im Pariser Vorort Nanterre) (Aurelien Morissard / AP / Aurelien Morissard)

Wie Premierministerin Borne in Paris mitteilte, sollen die Geldstrafen erhöht und Eltern für Schäden ihrer Kinder haftbar gemacht werden. In Betracht gezogen werde auch eine Betreuung jugendlicher Straftäter durch das Militär, um ihnen Disziplin und Werte beizubringen. Borne kündigte zudem mehr Unterstützung für Jugendliche und Familien in benachteiligten Vorstädten an, etwa Betreuungs- und Freizeitangebote sowie bessere Ausbildungsmöglichkeiten.

Im Juni dieses Jahres war ein 17-Jähriger bei einer Verkehrskontrolle in einem Pariser Vorort von einem Polizisten erschossen worden. Daraufhin kam es landesweit zu schweren Krawallen. Premierministerin Borne sicherte den Kommunen 100 Millionen Euro Hilfsgelder zur Beseitigung der Schäden zu.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.