Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze: Die Union fordert, dass Asylsuchende bereits an der Grenze zurückgewiesen werden. (picture alliance / dpa / Revierfoto / Revierfoto)

Der Grünen-Europapolitiker Marquardt sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, er wünsche sich in der Debatte mehr Führung von Bundeskanzler Scholz. Der SPD-Politiker müsse aufpassen, dass er nicht den Eindruck erwecke, im Sekretariat von CDU-Chef Merz zu sitzen. Die Grünen-Vorsitzende Lang kritisierte Merz im Gespräch mit dem Nachrichtenportal "Politico". Dessen unseriöses Verhalten zeige, dass es ihm nicht um ernsthafte Lösungen gehe. FDP-Generalsekretär Djir-Saraj warf dagegen den Grünen eine Verweigerungshaltung in der Migrationspolitik vor. Er forderte den Koalitionspartner in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" auf, sich zu fragen, ob er den zentralen Herausforderungen des Landes noch als Regierungspartei gewachsen sei.

Die FDP-Bundestagsfraktion beschloss zudem ein Positionspapier zur Migrationspolitik mit mehr als 50 Punkten. Wie Fraktionschef Dürr zum Abschluss einer dreitägigen Klausur in Hamburg mitteilte, wird darin die Zurückweisung von mehr Menschen an den deutschen Grenzen gefordert. Grundsätzlich sollen auch Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan möglich sein. Die FDP spricht sich auch für die Streichung von Sozialleistungen für abgelehnte und ausreisepflichtige Asylbewerber aus.

CDU-Europaabgeordneter Caspary: "Dublin ist dysfunktional"

Am Dienstag hatte die Bundesregierung mit der Union und den Ländern über die Migrationspolitik beraten. CDU-Chef Merz hatte danach Zurückweisungen an den Grenzen zur Bedingung für weitere Gespräche gemacht. Der CDU-Europaabgeordnete Caspary stellte sich hinter den Parteivorsitzenden. Er sagte im Deutschlandfunk, die Regierung habe viele Monate nichts getan und müsse nun endlich handeln . Er verwies auf eine Notstandsklausel in den Europäischen Verträgen, die als Grundlage für Zurückweisungen dienen könne. Das geltende Dublin-Verfahren bezeichnete Caspary als dysfunktional. Außer Deutschland halte sich fast niemand mehr an die Regeln.

Zudem sei Deutschland nach wie vor das Hauptzielland von Migranten. Dies müsse man abschalten und alles daran setzen, dass der im April beschlossene Migrationspakt endlich umgesetzt werde.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.