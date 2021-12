Die Protestgruppe Pussy Riot auf einer Konzertbühne (Archivbild) (picture alliance / ANP / Paul Bergen)

Zur Begründung teilte das Justizministerium in Moskau mit, die Personen verbreiteten systematisch Material und erhielten dabei Mittel aus dem Ausland. In der Vergangenheit wurden wiederholt Mitglieder der Protestgruppe festgenommen und zu Haftstrafen verurteilt. Kreml-Kritiker sehen in dem Gesetz über sogenannte ausländische Agenten ein politisches Instrument, um Oppositionelle und zivilgesellschaftliche Gruppen zum Schweigen zu bringen. Am Dienstag hatte das Oberste Gericht in Moskau auf Grundlage dieses Gesetzes die Auflösung der wichtigsten Menschenrechtsorganisation des Landes, Memorial, angeordnet.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.