Ein Kämpfer der ELN. (AFP PHOTO / LUIS ROBAYO)

In einer gemeinsamen Erklärung kündigten sie an, die Gespräche am 13. Februar in Mexiko fortzusetzen. Dann werde es darum gehen, sich auf einen bilateralen Waffenstillstand zu einigen. Die erste Verhandlungsrunde fand in Venezuela statt.

Der kolumbianische Präsident Petro hatte an Silvester einen Waffenstillstand mit mehreren bewaffneten Gruppen angekündigt. Die ELN hatte die Einigung jedoch umgehend dementiert. Die Guerillagruppe hat rund 5.000 Kämpfer. Sie verübt vor allem im Osten Kolumbiens Anschläge und erpresst durch Geiselnahmen Lösegeld.

Ende November 2022 hatte die Regierung nach fast vier Jahren Pause wieder Gespräche mit den Rebellengruppen aufgenommen. Mit der größten Guerillagruppe Farc gibt es bereits seit 2016 ein Friedensabkommen.

