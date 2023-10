Die kolumbianische Flagge (dpa / AP / Fernando Vergara)

Sie soll am 16. Oktober beginnen, wie die Delegierten beider Seiten bei den Friedensgesprächen mitteilten. Die Guerilla-Gruppe EMC hatte sich 2016 von der linksgerichteten Farc abgespalten. Sie gilt heutzutage vor allem als kriminelle Vereinigung, die in Drogenhandel, illegalen Bergbau und Schutzgelderpressung verwickelt ist. Die Farc hatte sich nach einem Friedensvertrag mit der Regierung in eine politische Partei umgewandelt.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.