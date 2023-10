Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu (picture alliance / dpa / Ronen Zvulun - Pool)

Gantz teilte mit, es werde ein fünfköpfiges Kriegs-Kabinett gebildet. Solange die Kämpfe gegen die Hamas andauerten, werde die Regierung keine Gesetze oder Beschlüsse verabschieden, die nicht damit in Verbindung stünden. Netanjahu hatte die Opposition am Montag aufgerufen, sich ohne Vorbedingungen an einer "Regierung der nationalen Einheit" zu beteiligen.

Zahl der Toten steigt weiter - Strom im Gazastreifen wird knapp

Die Zahl der Toten in Israel nach dem Angriff der Hamas am Samstag liegt laut der Armee bei mehr als 1.200. Bei israelischen Gegenangriffen wurden nach palästinensischen Angaben im Gazastreifen 1.055 Menschen getötet.

Die israelischen Luftangriffe gegen Ziele im Gazastreifen gingen heute weiter, militante Palästinenser schossen ihrerseits erneut Raketen auf Israel. Im Gazastreifen wurde wegen Treibstoffmangels das einzige Kraftwerk abgeschaltet. Hintergrund ist die Abriegelung des Gazastreifens durch Israel, die Versorgung unter anderem mit Treibstoff war gestoppt worden.

