Regierung in Indien unterbindet Auslandsspenden an Mutter Teresa-Organisation. (imago images/Pacific Press Agency)

Das Innenministerium erklärte, eine entsprechende Lizenz für die Organisation "Missionare der Wohltätigkeit" sei nicht verlängert worden. Die Hilfseinrichtung erfülle die Eignungskriterien für den Erhalt ausländischer Gelder nicht mehr. Kritiker verurteilten den Schritt als Schikane der christlichen Gemeinschaft, der zuletzt vorgeworfen wurde, Hindus zum Übertritt zum Christentum gedrängt zu haben. Vor rund zwei Wochen hatte die Polizei deshalb im Bundesstaat Gujarat Ermittlungen eingeleitet. Die "Missionaries of Charity" waren 1950 von Mutter Teresa ins Leben gerufen worden. Sie betreiben in Indien Unterkünfte für Obdachlose und Hilfsbedürftige. Indischen Medienangaben zufolge erhielt die Organisation zuletzt Spenden aus dem Ausland in Höhe von rund 662 Millionen Euro pro Jahr.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.