Darf nicht mehr nach Polen geliefert werden: Getreide aus der Ukraine. (Efrem Lukatsky / AP / dpa)

Der Vorsitzende der regierenden PiS-Partei, Kaczynski, kündigte die Maßnahme auf einem Parteitag in Warschau an. Er sagte, mit dem Schritt solle die polnische Landwirtschaft geschützt werden. Man bleibe aber Verbündeter der Ukraine und werde das Problem mit der Regierung in Kiew besprechen.

In Polen und anderen mitteleuropäischen Ländern gibt es derzeit große Vorräte ukrainischen Getreides, das aufgrund von logistischen Problemen nicht in seine eigentlichen Zielländer weitertransportiert werden kann. Da es dank einer EU-Genehmigung zollfrei eingeführt wird, kommt es etwa in Polen preiswerter auf den Markt als das Getreide einheimischer Produzenten, die dadurch Einnahmeverluste verzeichnen. Es kam deshalb bereits zu Bauernprotesten.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.