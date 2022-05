Das belagerte Asow-Stahlwerk in Mariupol. (Victor/Xinhua/dpa)

Es gehe zunächst nur um 38 Personen, die gegen gefangene Russen ausgetauscht werden könnten, sagte die stellvertretende ukrainische Regierungschefin Wereschtschuk in Kiew. Die Gespräche gestalteten sich allerdings sehr schwierig.

Am Dienstag hatte Wereschtschuk von mehr als tausend ukrainischen Kämpfern in dem Industriekomplex gesprochen und vorgeschlagen, sie in ein Drittland zu bringen. Im Gegenzug sollte eine bestimmte Zahl an russischen Gefangenen freigelassen werden. Bislang beharrt Russland allerdings auf einer Kapitulation der ukrainischen Soldaten, was diese ablehnen.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.