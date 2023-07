Umstritten: Eine schwimmende Barriere auf dem Rio Grande. (AP / Eric Gay)

Das Justizministerium reichte eine Zivilklage gegen den republikanischen Gouverneur Abbott ein, damit die Barriere entfernt wird. Das Ministerium argumentierte, dass die mehr als 300 Meter lange Kette aus orangefarbenen Bojen in der Größe von Abrissbirnen in humanitärer und umweltrelevanter Hinsicht problematisch sei. Zudem stelle sie ein Risiko für die Schifffahrt und die öffentliche Sicherheit dar. Der Bundesstaat Texas will mit den Barrieren verhindern, dass Menschen über den Rio Grande auf US-Territorium schwimmen.

